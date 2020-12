L'Hospital de Figueres té 40 ingressats per Covid i registra tres morts més

A l'Hospital de Figueres s'han mort tres persones més per Covid-19 aquesta setmana, segons el darrer balanç comunicat avui per la Fundació Salut Empordà. El total de defuncions registrades per l'entitat des de l'1 de juliol és de 48. La setmana passada hi havia 27 persones ingressades per coronavirus al centre sanitari comarcal i aquest dilluns es compten 40, 13 més.

D'acord amb el darrer balanç, des de l'1 de juliol els centres de la FSE han registrat 700 casos positius i s'han donat 419 altes hospitalàries. Els professionals que han donat positiu, n'hi ha 16, igual que fa una setmana.