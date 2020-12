El Consell Comarcal presenta dues campanyes per fomentar el consum de proximitat i el comerç local

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà inicia dues campanyes de difusió per potenciar la compra dels productes de la marca de garantia Productes de l'Empordà i el comerç de proximitat. Aquestes iniciatives prenen el relleu de l'Empordà als aparadors. Les campanyes posen de manifest la responsabilitat de tots els altempordanesos per mantenir el model de comerç que caracteritza la comarca.

La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, explica que «aquestes campanyes han de servir perquè prenguem consciència de la importància de consumir productes de la comarca, posant l'accent en la qualitat». «La crisi econòmica derivada de la Covid-19 ens ha obligat a engegar un pla de xoc i mesures postCovid-19, però desitgem que aquests esforços, per fer valdre el producte i el comerç de proximitat, arrelin i ens facin més solidaris amb els nostres conciutadans».

Precisament, per apel·lar a aquelles coses bones que té el consum de proximitat, el Consell Comarcal ha posat en marxa una campanya amb el lema «Amb el cap i amb el cor, comprem a l'Empordà», que es presenta com a una iniciativa de llarg recorregut que fins a finals d'any, i durant tot el primer trimestre de 2021, mostrarà diferents perfils altempordanesos que manifesten els seus motius per comprar productes del territori en el comerç de proximitat. Amb aquests perfils es volen generar complicitats perquè cadascú trobi els seus motius per comprar productes del territori en comerç de proximitat.

La iniciativa tindrà lloc, principalment, a les xarxes socials de la corporació comarcal, a través del hashtag #compremalempordà i a la premsa escrita per arribar a tot mena de públic.



Campanya de la marca de garantia Productes de l'Empordà

La marca de garantia Productes de l'Empordà és un segell de qualitat gestionat pels consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà i un conjunt de productors adherits. En el marc d'aquesta col·laboració que distingeix productes típics de l'Empordà, ambdues administracions comarcals han elaborat una campanya digital per promocionar els vuit productes de la marca: l'arròs de Pals, la botifarra dolça, els brunyols de l'Empordà, la ceba de Figueres, el fesol de l'ull ros, la gamba de Palamós, la poma de relleno de Vilabertran i el recuit.

El metratge d'1 minut i 34 segons fa valdre «la tradició mil·lenària» de l'elaboració o recol·lecció d'aquests productes tan nostrats que han esdevingut en un segell empordanès. L'acció promocional es planteja om un revulsiu per incentivar el consum d'aquests productes en el context de crisi generada per la Covid-19 i en una època com la nadalenca.

Els consells comarcals remarquen la importància d'aquesta acció perquè «posa l'accent en una altra de les potencialitats de les comarques més enllà del gran valor paisatgístic i cultural: els productes agroalimentaris de qualitat».

L'espot pren com a fil conductor una taula parada amb un producte i l'entorn d'on neix, per, després, transportar-nos als obradors on s'elaboren productes com la botifarra dolça o el recuit. La gravació s'ha realitzat durant el mes d'octubre en localitzacions de l'Alt i el Baix Empordà.

Actualment la marca de garantia aglutina 2 productors d'arròs de Pals, 19 elaboradors de botifarra dolça, 13 d'elaboradors de brunyols de l'Empordà, 1 productor de ceba, 3 de fesols de l'ull ros, 1 confraria que recull gamba de Palamós -que té marca de qualitat pròpia­, 1 entitat que divulga la poma de relleno i 2 elaboradors de recuit.