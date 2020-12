Joan Plana: «Des del 1938 ERC no ha estat a l'alcaldia de Roses»

ERC Roses ha celebrat la seva assemblea ordinària i ha pogut posar sobre la taula qüestions com la posada al dia els comptes i les accions que la secció local dels republicans ha dut a terme durant aquest any. «Aquest ha estat un any diferent, que ha vist alterada la nostra activitat habitual», tal com ha expressat la presidenta de la secció local d'ERC, Fany Poza.

L'assemblea ordinària, que s'ha desenvolupat per mitjà d'una videoconferència, ha comptat amb la participació del diputat republicà al Congrés dels Diputats Joan Margall.

Pel que fa a l'informe del grup municipal, el portaveu republicà a l'Ajuntament de Roses, el tinent d'alcalde Joan Plana, ha parlat sobre la responsabilitat dels regidors a l'equip de govern: «Estem treballant i ho estem fent bé. La gent ha vist que Esquerra Republicana som capaços de governar i de fer-ho amb solvència i responsabilitat». Joan Plana ha aprofitat l'espai assembleari per recordar als seus companys que molt aviat es complirà una fita històrica per al seu partit: «El mes de juny pròxim, ERC tornarà a tenir l'alcaldia de Roses, per primera vegada des de l'any 1938. Us encoratjo a totes i a tots a acompanyar els quatre regidors i a ajudar-nos a treballar pel conjunt de tots els rosincs i les rosinques». A més de Joan Plana, són regidors: Èric Ibáñez, Verònica Medina i Esther Bonaterra.

L'assemblea ha acabat amb la intervenció del diputat d'ERC al Congrés, Joan Margall, el qual ha elogiat «la bona feina que els republicans i les republicanes fem quan som a les institucions i quan som a l'oposició». El representant de la cambra baixa ha explicat, d'altra banda, la importància de les eleccions del 14 de febrer, que han de servir, segons ha dit, «per seguir treballant, en unes condicions molt dures, per a les persones i seguir construint una república socialment més justa».