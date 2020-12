El Club Bàsquet Roses afronta una etapa de creixement horitzontal

El Club Bàsquet Roses afronta un final d'any marcat per la pandèmia. I és que, des de l'aturada del mes de març, els interrogants han seguit sobrevolant el bàsquet, com en la majoria d'esports. Sense un horitzó clar per a l'inici de les competicions, els clubs viuen aquesta perspectiva amb molta ambigüitat que obliga a replantejar els fulls de ruta marcats des d'un bon inici.

«Sempre busquem formar persones. A partir d'aquí, ens hem d'enfocar en un creixement horitzontal i no vertical, aprofundint més en els conceptes i coneixements dels jugadors i jugadores del club», explica el coordinador de l'entitat rosinca, Miquel Soler. Inevitablement, el rumb que es va marcar en un inici de temporada amb competicions a partir del mes d'octubre, data que continua posposant-se sense un horitzó clar, ha precipitat doblar esforços en els entrenaments més que mai. «Hem d'enfocar el creixement i el desig d'entrenar mitjançant el seu caràcter lúdic, amb jocs, però ampliant els conceptes que ja tenien apresos i potenciar-los», afegeix. I és que aquest plantejament sembla que ha estat rebut correctament, ja que el club compta amb tretze equips i una massa de jugadors i jugadores de fins a cent seixanta, una escala que va des de l'escoleta fins a júniors en tots els seus esglaons.

Tanmateix, aquesta temporada és una de les més importants per a la secció femenina dels últims anys, ja que aquest any compta amb un sub 25 amb dotze jugadores que aquest any hauria estat, probablement, un dels equips de la zona alta de la classificació. També s'ha aconseguit una continuïtat de baix a dalt per intentar mantenir el flux de jugadores constant.

Un dels principals problemes amb els quals està lluitant el club és la limitació d'aforament en instal·lacions esportives tancades. En paral·lel, el tancament del pavelló a les nou del vespre representa un altre escull que convergeix en la caòtica situació que es viu els divendres, un dia que, tradicionalment, compta amb més volum d'entrenaments. «Tothom s'ha vist perjudicat amb els horaris i el tancament d'instal·lacions ales nou. Hem hagut de dividir els equips del divendres per respectar els aforaments. Van alternant en grups reduïts una setmana sí, una no. És el que podem fer, de moment», explica Soler sobre el trencaclosques de l'espai i els horaris abans d'acabar el 2020.