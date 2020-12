Els Amics de l'Orgue inauguraran aquest diumenge un pessebre inspirat en Castelló d'Empúries a l'època Baix Medieval (S.XIII)

Fa cinc mesos que els Amics de l'orgue treballen en el pessebre de la Basílica. La idea inicial de posar el naixement a sota l'arcada gran del Pont Vell, per representar la humilitat de Josep i Maria, va ser el punt de partida per contextualitzar el pessebre en Castelló d'Empúries a l'època medieval. En aquesta reconstrucció s'hi pot veure el pont vell i la catedral en construcció, la recreació de les muralles de la vila, la Muga navegable, la grua per traginar les pedres, entre d'altres detalls. El pessebre, que es troba situat a la capella de Sant Llorenç, s'ha construït fent servir el cartró en un 80% però també hi ha detalls importants fets amb fusta massissa com per exemple la grua, porexpán i el suro, com a material imprescindible en els pessebres populars. És important destacar la reproducció de les bastides de construcció de l'època inspirades en les que es feien servir a l'època romana.

El Pessebre s'inaugurarà aquest diumenge, dia 20 de desembre, amb motiu de la celebració de La Marató de TV3 a qui aniran destinats tots els donatius que es recullin durant els dies que es podrà visitar. A les 13 h el Rector Mn Joan de Arquer en farà la benedicció i durant tot el mateix diumenge estarà obert de 16 h a 18h. Fins el dia 2 de febrer el pessebre quedarà exposat a la Basílica i es podrà visitar de dimarts a diumenge de 10h a 14 h.