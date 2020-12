Castelló d'Empúries col·labora amb La Marató de TV3 per la Covid-19

Cada any s'organitzen a Castelló d'Empúries un seguit d'activitats per recaptar fons per La Marató de TV3. Enguany la situació no ha permès que es portin a terme les iniciatives que any rere any l'ajuntament organitzava amb la col·laboració de les entitats. Tot i això, durant aquest desembre i els primers dies de gener, es trobaran diverses propostes al poble per col·laborar amb la Marató que en aquesta edició es dedicarà a sumar recursos que permetin avançar en la recerca per tal de millorar la qualitat i l'esperança de vida de les persones afectades per la Covid-19.

Entre aquestes propostes hi trobem la inauguració del Pessebre de la Basílica, a càrrec dels Amics de l'Orgue. Un pessebre inspirat en Castelló d'Empúries a l'època medieval, amb el Pont Vell en construcció. L'obra es podrà veure des del dia 20 de desembre fins al 2 de febrer de forma gratuïta, donant l'opció d'oferir la voluntat a les persones que el visitin, que es destinarà en la seva totalitat a La Marató 2020.

Per altra banda, aquest any l'Ecomuseu Farinera col·labora per primera vegada a la Marató de Tv3, posant una guardiola a la seva recepció per tal que la gent que visiti el museu pugui fer un donatiu de manera voluntària. Per la seva banda, el fotògraf Jordi Cassú s'ha sumat a la iniciativa de la Farinera recuperant el projecte "Vivint el 2020", exposició inaugurada per la Festa Major de Sant Llorenç. La proposta de Cassú consisteix en regalar les fotografies a les famílies que hi van participar a canvi de la voluntat, que el fotògraf cedirà de forma íntegra a La Marató sumant la seva aportació a la que es recapti des de la Farinera. Els donatius es recolliran fins el 20 de desembre.

Com a novetat, l'Ajuntament proposa participar al concurs del Pessebre Fotogràfic situat al Pati del Palau dels Comtes i al Centre Cívic d'Empuriabrava, i que quedarà inaugurat aquesta mateixa setmana. Per cada persona que participi al concurs, l'Ajuntament donarà un euro a La Marató. D'aquesta manera es vol animar a tothom a visitar el Pessebre, optar a guanyar el premi de 100€ per comprar als comerços del municipi i al mateix temps col·laborar amb aquesta acció solidària.

Per últim, l'Ajuntament ha facilitat diferents guardioles a comerços del municipi, a través de l'Associació de comerciants, que han ofert els seus taulells per a tenir-les i donar l'opció a qui vulgui a poder-hi fer donatius fins al 6 de gener. També s'han dipositat guardioles per aquest mateix efecte a diferents espais municipals.