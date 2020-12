La segona residència de gent gran de Vilafant es farà als camps d'en Fita i en Pineda

Les polítiques socials de l'Ajuntament de Vilafant preveuen la construcció d'una nova residència de gent gran, per donar resposta i cobrir les necessitats que hi ha actualment al municipi. La decisió s'ha pres en el darrer ple ordinari, del mes de novembre, amb l'aprovació per unanimitat de tots els grups municipals. L'acord preveu l'adjudicació de la construcció del segon equipament d'aquestes característiques que hi haurà a Vilafant i també la gestió assistencial.

«Som conscients que hi ha una gran demanda de places assistencials a Vilafant i és per aquest motiu que vam creure necessari tirar endavant el projecte d'una segona residència al nostre municipi. El pas que hem fet permetrà posar en marxa una residència que s'ubicarà en uns terrenys de titularitat municipal», ha explicat l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys.



Una cessió de 40 anys

Els terrenys reservats per a aquest projecte estan situats als camps d'en Fita i en Pineda, i ocupen una superfície de 5.227,65 metres quadrats. L'Ajuntament de Vilafant impulsa aquesta iniciativa amb una voluntat supramunicipal, tenint en compte que la residència de gent gran que s'hi construirà esdevé també com una oportunitat per fer créixer el nombre de places assistencials a la comarca. D'acord amb la proposta municipal, la concessió d'aquest servei serà per a quaranta anys i l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el pagament d'un cànon de divuit mil euros anuals.

A Vilafant, actualment, hi ha el Centre Geriàtric Les Forques, que ofereix serveis de residència i també de centre de dia. En aquest espai, hi ha un banc ortopèdic, que es va posar amb marxa amb la col·laboració de l'Ajuntament i el Centre d'Atenció Primària. Amb la construcció d'una segona residència, des del consistori vilafantenc tenen la voluntat de disposar de prou capacitat per donar resposta a les persones grans que requereixen una atenció geriàtrica i que actualment no tenen plaça en cap centre.