Els arxiprestats celebren a Figueres la vetlla a l'estil Taizé oberta a tothom

Els Arxiprestats de l'Alt Empordà Interior i Marina celebren una vetlla de pregària a l'estil de Taizé sota un lema de Pere Casaldàliga, Fem de la nostra vida un poema del regne. Serà el 16 de desembre, a un quart de nou del vespre, a l'església de la Immaculada de Figueres, i l'acte és obert a tothom. El rector de les parròquies de Figueres i arxipreste de l'Alt Empordà Interior, mossèn Miquel Àngel Ferrés, ha explicat que «Taizé és un indret de França de referència internacional, on es fan trobades de joves i unes celebracions molt maques».

Agafant aquesta referència, a Figueres es fa la vetlla de pregària amb els textos i els cants a la pantalla, perquè tothom els pugui seguir fàcilment.

L'estil Taizé són cants de diferents tradicions espirituals, d'Orient i d'Occident, amb textos en què s'uneixen, en forma d'ecumenisme militant, diversos textos de diferents tradicions religioses, transformats en un cant meditatiu que arriba a tothom, de manera senzilla i repetitiva.



Un Nadal d'un any atípic

La celebració s'ha organitzat seguint totes les mesures sanitàries habituals de l'església i els responsables dels arxiprestats de l'Alt Empordà confien que l'acte aculli un nombre important de persones. Per a l'ocasió, han dissenyat un cartell, en què hi ha escrit la següent llegenda: «Preparem el nostre cor per a aquest Nadal d'un any atípic, enmig d'una pandèmia que afecta tot el món, i amb conseqüències molt dures. Jesús neix en aquesta realitat i ens obre a la solidaritat, a l'esperança i a la confiança en la força del bé».

