Agnès Lladó: "El cribratge va servir per veure que el virus no està estès a Figueres, només un 1% va donar positiu"

L'alcaldessa de Figueres ha respost avui les preguntes de les lectores i els lectors sobre temes de ciutat. Els talls de llum al Culubret, la necessària millora de la neteja o de l'enllumenat, les inversions en espais públics o la reivindicació d'equipaments com el nou pavelló, han estat alguns dels temes proposats pels participants en una entrevista molt activa.

No hi ha faltat la pandèmia. L'alcaldessa Agnès Lladó s'ha referit als sis dies de cribratges massius de la setmana passada, una acció que, segons el seu parer, "ha servit de molt. Van passar-hi més de 3.000 persones, es van detectar 36 persones asimptomàtiques positives, i va servir per veure que el virus no està estès a la ciutat, ja que només un 1% va donar positiu. Aquest és el motiu pel qual es fan els cribratges".

