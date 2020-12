L'Ajuntament de Figueres busca coordinador pel projecte de museïtzació de la casa natal de Salvador Dalí

L'Ajuntament de Figueres ha obert diferents processos de convocatòria per a la selecció de personal. Un d'aquest és per a tècnic per a coordinar el projecte de museïtzació de la casa natal de Salvador Dalí, també es vol crear una borsa de treball per a tècnic especialista delineant, per a tècnics superiors del grup A, auxiliars d'administració general i d'arquitecte.

Selecció d'un/a tècnic superior (A1) per al Museu de l'Empordà amb règim laboral temporal i formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants a l'Ajuntament. L'objectiu d'aquesta convocatòria, de concurs oposició lliure, és coordinar el projecte de museïtzació de la casa natal de Salvador Dalí.

Les bases de cada convocatòria es poden consultar al web de l'Ajuntament www.figueres.cat