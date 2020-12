La Policia Local de Llançà agilitza la vigilància amb un dron

Després d'una experiència pilot reeixida durant el primer confinament de primavera, la Policia Local de Llançà ha incorporat un dron de darrera generació per a facilitar el patrullatge i la vigilància del municipi. Per fer-ho possible, el cap de la prefectura local i un agent de la plantilla han seguit els cursos pertinents per a obtenir els permisos de pilotatge que permetran utilitzar l'aparell qualsevol dia de l'any a qualsevol hora.

Per tirar endavant el projecte, l'Ajuntament de Llançà s'ha convertit en operadora de vol amb el vistiplau de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria després d'haver superat un nombre important de tràmits administratius.

Òscar Soler, cap de la Policia Local llançanenca, explica que la incorporació del dron «obeeix a la voluntat municipal de millorar la vigilància policial en tot el terme municipal sense que això suposo encarir els costos del servei. Durant el primer confinament, vam comptar amb la col·laboració d'una empresa privada que ens va permetre fer una prova pilot amb controls aeris de totes les urbanitzacions per a verificar que aparegués ningú que hagués trencat el confinament de la seva residència principal. La iniciativa va anar molt bé i ens va fer adonar que un servei d'aquestes característiques ens podria ser molt útil en un municipi amb tantes urbanitzacions i carrers per controlar».

La intenció de la Policia Local és que el dron formi part de l'equipament habitual d'un vehicle i que els seus agents el puguin utilitzar en accions programades o de manera puntual. «Només es tracta de situar el lloc de control en un lloc determinat i fer volar l'aparell sense necessitat d'haver de transitar amb el vehicle patrulla carrer per carrer. Això ens estalvia temps i costos de combustible i manteniment, ja que amb el dron el recorregut per tots els carrers d'una urbanització per a supervisar que tot estigui en ordre i no hi hagi res sospitós, és molt ràpid».

L'aparell permet capturar imatges fotogràfiques i fer vídeo, sempre seguint tota la legislació que ha de garantir la seva confidencialitat i ús adequat.

«D'ençà que s'ha incorporat al servei, el dron ha demostrat que és molt útil per supervisar espais complicats per on no pot passar un cotxe patrulla, com és el cas de tot el camí de ronda», relata Òscar Soler. «També ens és útil per fer un cop d'ull ràpid a dalt del Castellar, per exemple», afegeix.

A més del servei de vigilància, el dron també pot cobrir altres necessitats municipals, ja que l'Ajuntament té la llicència per a fer-les possible. Soler assenyala que «entre les més importants hi ha el suport que pot donar a situacions d'emergència a la costa o en la recerca i localització de persones perdudes en espais forestals o costaners del nostre municipi. També ens ajudarà en temes de visualització de trànsit i, per a l'Ajuntament, pot ser útil en el camp del control i la planificació urbanística o en l'obtenció d'imatges per a la promoció turística».



El servei inclou dos llibres de registres de vol

La utilització legal d'un dron per part de la Policia Local de Llançà comporta el compliment de tota la normativa vigent i el control de la seva activitat per part de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. El dron és acompanyat administrativament per dos llibres de registre on els seus responsables han d'anotar, respectivament, totes les sortides de l'aparell, considerat una aeronau, i l'activitat del pilot.



Dos municipis han estat pioners a la Demarcació

Les policies locals de Lloret de Mar i Llançà, a través dels respectius ajuntaments, han estat pioneres aquest 2020 en posar en pràctica l'ús de drons per a la vigilància municipal a la demarcació de Girona. Els selvatans van iniciar el projecte el passat mes de març, coincidint amb el primer confinament a causa de la pandèmia. En ambdós casos, el dron ajuda a accedir amb més facilitat a les urbanitzacions i nuclis dispersos de segona residència.



Una plantilla en evolució

Fa pocs mesos, el sergent Òscar Soler va accedir al càrrec de cap de la Policia Local de Llançà que durant els darrers anys havia ocupat Jaume Simón. Actualment, la plantilla està composta per divuit membres, comptant el cap, un caporal i una agent de sala. També hi ha un policia local adscrit al servei de mercats i fires del consistori i un altre agent que té a càrrec seu l'oficina de denúncies.

La intenció municipal és ampliar la plantilla per a adequar-la a les necessitats reals d'un municipi turístic de quasi cinc mil habitants, que en època turística es multipliquen de manera important. «A mesura que sigui possible, volem ampliar el servei de l'oficina de denúncies a les tardes i que un altre agent obtingui la titulació de pilot del dron», afegeix Òscar Soler.