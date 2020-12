Roses destinarà els guanys del calendari 2021 a la Marató de TV3

A partir del proper dimecres, 9 de desembre, l'Ajuntament de Roses posa a disposició de la ciutadania el calendari fotogràfic que edita anualment pels volts de Nadal per il·lustrar, en aquest cas l'any 2021, amb imatges de la població. L'autor de les fotografies del calendari d'enguany és el rosinc Jaume Cusí, que presenta un recull d'imatges zenitals que recorre diferents punts d'interès del municipi. Aquest any s'ha fixat un preu simbòlic d'1 € per calendari, que es destinarà íntegrament a la Marató de TV3.

Aquest matí, l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan; el regidor de Cultura, Èric Ibáñez; i el fotògraf Jaume Cusí, han presentat el calendari que es podrà adquirir, a partir del proper dimecres 9 de desembre, a l'Oficina de Turisme (en horari de 10 a 14 h i de 15 a 18 h) i al Teatre Municipal de Roses, de 10 a 14 h.

A través d'una selecció de 13 fotografies (12 mesos més portada), Jaume Cusí ofereix un recorregut aeri per diferents escenaris naturals de Roses (Pla de les Gates, camps d'oliveres, Cala Murtra, platja de Santa Margarida, Cap Norfeu...); escenes del món pesquer com la sortida de les barques o l'estesa de xarxes al port pesquer; i elements patrimonials com el Castell de la Trinitat, la Ciutadella o el Castrum Visigòtic, tots ells des d'una nova perspectiva, a vista d'ocell. Al llarg de l'any, Cusí ha desenvolupat aquest treball basat en fotografies zenitals realitzades amb dron, captant la bellesa de la població i la seva diversitat paisatgística.

L'Ajuntament de Roses edita el calendari anual que posa a disposició de veïns i visitants del municipi des de l'any 2006. D'aquesta manera, ofereix una atractiva manera d'il·lustrar cada nou any, a partir de les diverses visions plasmades amb el treball fotogràfic d'artistes i professionals vinculats al municipi.

Com en edicions anteriors, el nombre d'exemplars editats enguany ha estat de 3.000, la distribució dels quals s'inicia dimecres 9 de desembre, fins a la fi d'existències.