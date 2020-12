El PSC demana a la Generalitat que actuï contra els talls de llum

Els socialistes Sílvia Paneque i Òscar Aparicio s'han desplaçat als municipis afectats per visibilitzar aquesta greu problemàtica. Han visitat Figueres amb el vicealcalde Pere Casellas i La Jonquera amb Narcís Quintana regidor de govern del PSC.

«A Girona i Figueres ens trobem amb el problema que veïns i veïnes que paguen els seus rebuts cada mes no tenen el servei garantit i es troben contínuament afectats per talls de llum que els impedeix quelcom tan bàsic com cuinar, escalfar la casa o conservar els aliments a les temperatures adequades», ha explicat Sílvia Paneque. «No és normal que aquests barris portin anys patint aquests talls, l'empresa i la Generalitat en són responsables. Una per la seva falta de reacció i la manca d'inversions a la xarxa, que en alguns cassos ha quedat obsoleta, i la Generalitat per la seva despreocupació i falta de diligència», ha afegit la diputada provincial.

A Figueres, el vicealcalde Pere Casellas ha explicat que la companyia té el deure de donar servei a tots els consumidors que paguen les seves factures i ha explicat que això malauradament en aquests moments no està passant. Pere Casellas, com a encarregat de seguretat a Figueres, ha advertit que l'Ajuntament ha invertit en sistemes d'energia per garantir la llum com a administració més pròxima, però ha recordat que no li tocaria fer-ho a aquesta administració.

A La Jonquera els veïns tenen problemes estrictament amb la xarxa de subministrament. La manca de manteniment de la xarxa ha fet que pateixin diferents talls de llum durant els darrers dos anys i va acabar comprovant que els veïns i veïnes es manifestessin esporàdicament contra la companyia durant l'últim tall de llum. Narcís Quintana, regidor de govern de La Jonquera, ha lamentat que la companyia encara no hagi canviat la línia que ocasiona els talls de llum. «Aquests veïns arrosseguen dos anys de problemes amb talls puntuals però de moltes hores, cal una actualització del transformador i arranjar la línia per evitar que ciutadans i ciutadanes que compleixen amb les seves obligacions dineràries no comptin amb el servei que estan pagant», ha conclòs Paneque.