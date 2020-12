Millorar els camins del Manol, el projecte més votat pels veïns de Vilafant

Les cinc propostes més votades en els pressupostos participatius de Vilafant tiraran endavant, ja que l'Ajuntament afegirà 16.000 euros a la partida de 100.000 euros que estava prevista en aquest exercici pressupostari. «Hem cregut que els cinc projectes més votats eren propostes interessants per al municipi i per tant hem considerat que calia acabar de fer l'esforç i afegir aquests 16.000 euros, que els incorporarem del pressupost», explica l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys. El compromís de l'Ajuntament era executar aquelles propostes que rebessin més del 25% dels vots fins arribar als 100.000 euros.

Les cinc propostes guanyadores són: la millora dels camins del Manol que ha obtingut 69,35% dels vots, la millora del parc infantil de la Plaça Atlàntida que ha obtingut el 36.92% dels vots, la millora de la senyalització dels camins de l'entorn del Manol que ha aconseguit el 31.18% dels vots, la instal·lació de tres mini-deixalleries que ha obtingut el 29,75% dels vots i finalment la instal·lació d'una caldera al pavelló que ha rebut el 26,7% dels vots.

Ara que ja es coneixen les 5 propostes guanyadores els serveis tècnics de l'Ajuntament les valoraran i segons les característiques de cadascuna s'iniciarà el procediment corresponent per fer-les realitat. La intenció és executar-les la meitat de la partida del pressupost d'aquest 2020 i l'altra meitat del pressupost del 2021 La previsió és que totes elles puguin ser una realitat al llarg de l'any que ve.

Bona participació i augment del vot per internet

En aquesta segona edició dels pressupostos participatius han votat un total de 558 persones el que suposa el 12% del cens. «Valorem molt positivament aquestes dades de participació, ja que la mitjana en processos d'aquest tipus en municipis com el nostre sol ser d'entre 7% i el 9% del cens. Creiem que anem pel bon camí, però seguirem treballant per estimular la participació ciutadana en tots els àmbits de la vida pública de Vilafant», destaca César González, regidor de Noves tecnologies i comunicació.

Una segona edició dels pressupostos participatius a Vilafant que ha tingut un gran nombre de vots telemàtics, ja que 524 persones, el 94% dels votants, han fet la seva elecció a través d'internet. Des del consistori, conscients de la situació provocada per la Covid-19, van voler estimular la participació telemàtica. Per aquest motiu, van habilitar un sistema de votació per internet que permetia fer l'elecció amb pocs minuts. A més també es va fer un enviament a tots els domicilis per fer arribar la informació de les propostes que es podien votar i on a través d'un codi QR es podia realitzar fàcilment el vot. A part del vot telemàtic també es van instal·lar dos urnes al l'ajuntament i al pavelló on s'han rebut 34 vots, el 6% dels participants.