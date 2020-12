Comença la campanya de recollida de joguines noves a Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries s'adhereix, per quart any consecutiu, a la campanya de recollida de joguines noves de la Creu Roja, amb l'objectiu que cap nen ni nena del municipi es quedi sense estrenar una joguina per Nadal.

Aquest projecte, impulsat per la Creu Roja Roses-Castelló d'Empúries amb el suport de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, compta amb la col·laboració important de l'alumnat del Pla de Transició al Treball (PTT) i dels comerços del municipi.

Els i les alumnes del PTT s'han ocupat de contactar i buscar els punts de recollida de joguines i donatius, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants de Castelló d'Empúries i Empuriabrava, però també s'han encarregat de realitzar la difusió de la campanya, elaborant un vídeo explicatiu per incentivar les aportacions a aquesta campanya solidària. Ahir al matí ells mateixos van anar als diferents punts de recollida escollits a repartir cartells de la campanya, a explicar el funcionament de la mateixa i a deixar també unes guardioles perquè qui vulgui pugui fer donatius per ampliar la compra de lots de joguines. El mateix alumnat del PTT seran els encarregats d'anar a recollir les joguines i els donatius als punts de recollida quan finalitzi la campanya.

Enguany s'han habilitat 8 espais al municipi com a punts de recollida, on pot acudir tothom que hi vulgui col·laborar, ja sigui aportant joguines o fent un donatiu per a poder-ne comprar. El període de recollida de joguines és de l'1 al 15 de desembre, i aquestes es poden portar a qualsevol dels punts de recollida: els dos espais joves del municipi, l'Ecomuseu Farinera, la papereria-llibreria El Bruel, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries (àrea de serveis a la Ciutadania), l'oficina de Turisme d'Empuriabrava i Jomar d'Empuriabrava.

Des de Creu Roja es posen les bases per una bona campanya, fomentant que les joguines siguin noves, no bèl·liques i no sexistes, i seran els que en faran el repartiment. L'Ajuntament hi col·labora amb l'adaptació i repartiment dels cartells de difusió de la campanya, i també fent una aportació així com coordinant amb la Creu Roja i amb els diferents serveis que col·laboren amb el projecte.

Si voleu veure el vídeo promocional que han realitzat els alumnes del PTT podeu fer-ho a partir del codi QR que hi ha als cartells promocionals de la campanya o clicant al següent enllaç.