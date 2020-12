La Diputació ajuda Camallera per a camins, cultura i noves tecnologies

L'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies ha quedat inclòs en la convocatòria de la Diputació de Girona del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l'any 2020. Per poder fer treball de manteniment i millorar en camins del terme municipal, la subvenció rebuda pel consistori que encapçala l'alcalde Esteve Gironès ascendeix a 1.100 euros.

D'altra banda, en matèria de Cooperació Cultural , li ha atorgat una subvenció de 7.196,55 euros, tot i que, a causa de la pandèmia, aquest exercici han hagut de potenciar més altres aspectes, sense poder fer activitats populars, com eren les sardanes i festes tradicionals del municipi de Saus, Camallera i Llampaies.



Adaptar-se a les necessitats

I, per a l'apartat de noves tecnologies, el consistori ha rebut un ajut econòmic de l'administració provincial de 879,01 euros, que s'ha destinat de forma íntegra a finançar part del cost de la inversió efectuada per a millorar l'ofimàtica, una cosa que considera necessària per poder garantir els serveis municipals i adaptar-se a les necessitats del moment per a continuar avançant.