L'alcaldessa d'Ordis serà la candidata de l'Alt Empordà per la llista d'ERC al Parlament

L'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà Costa, serà la candidata d'ERC de l'Alt Empordà de la llista electoral al Parlament que encapçalarà la Teresa Jordà el pròxim 14 de febrer.

El congrés comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat aquest cap de setmana que Torrentà sigui la candidata de la comarca conjuntament amb l'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavier Camps i Comas; la regidora de Castelló d'Empúries Esther Píris i Casas i el portaveu d'ERC de Llançà, Guillem Cusí i Batlle.

"El primer que vull manifestar és el meu més sincer agraïment als companys i companyes republicanes de l'Alt Empordà per la confiança dipositada en mi per formar part de la llista electoral d'Esquerra d'aquestes eleccions al Parlament", ha manifestat la candidata, Anna Torrentà.

La republicana ha dit també que "és tot un orgull" formar de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya al costat de persones com la Teresa Jordà, "amb un ampli coneixement del territori, o de referents de la lluita obrera com en Bartomeu Compte."

"Des d'Ordis, i de l'Alt Empordà, treballaré per defensar els interessos de la comarca; donaré veu als micropobles, per millorar la nostra capacitat de gestió i la vida dels nostres veïns i veïnes; i seguirem lluitant tossudament alçades per una República social, ecologista i feminista", ha conclòs Anna Torrentà.

La Federació de Girona d'Esquerra Republicana de Catalunya ha informat aquest cap de setmana que l'exsecretari de CCOO a les comarques gironines, Bartomeu Compte, també formarà part de la llista electoral de les pròximes eleccions al Parlament.