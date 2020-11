Comença el cribatge massiu a Figueres per detectar casos asimptomàtics de Covid-19

El Departament de Salut ha inicia avui una setmana de cribatges intensius a Figueres, per detectar casos asimptomàtics de coronavirus en la població major de 16 anys i fa una crida per arribar al màxim de població possible. Aquest dilluns 30 de novembre s'ha començat al Teatre El Jardí, l'horari és de 9 a 14 hores i de 15 a 19 hores.

El director dels sectors Garrotxa, Ripollès, Alt i Baix Empordà del CatSalut, Josep Carreras, ha dit que l'objectiu és arribar a aquells que no estan tan conscienciats i que "poden ser portadors sense saber-ho". L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha defensat que les dades a la ciutat han millorat en els últims dies i que, a hores d'ara, Figueres té una mitjana de 40 casos setmanals, una taxa de contagi del 0,58 i un risc de rebrot de 191 (l'última setmana s situava en 316). "La situació és bona", ha dit.

Malgrat això, ha remarcat que no s'ha d'abaixar la guàrdia i que encara els preocupen els 20 ingressats que hi ha a l'hospital comarcal. Les proves amb tests antigènics ràpids es faran en sis espais de la ciutat fins dissabte.