Els municipis de la comarca clamen contra les violències masclistes

Molts municipis de l'Alt Empordà han aprofitat el Dia Internacional contra les violències masclistes, que es commemora avui 25 de novembre (25N) per denunciar la xacra social envers les dones i els infants.

Enguany la commemoració està marcada per la situació de la pandèmia i per això molts ajuntaments han preferit reduir o eliminar les activitats entorn aquest dia respecte altres anys. No obstant, la majoria han mostrat públicament el seu suport al manifest unitari institucional difós per l'Institut Català de la Dona (ICD) i han fet algun acte simbòlic com penjar una pancarta a la façana del seu consistori, un minut de silenci per les víctimes mortals o enviar algun missatge reivindicatiu per xarxes.