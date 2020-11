Castelló d'Empúries acaba els treballs de pavimentació i drenatge a la zona de pícnic del sector Montseny

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha acabat els treballs de pavimentació i drenatge de l'aparcament de la zona de pícnic del sector Montseny i una part del carrer Muga, d'Empuriabrava. L'actuació tenia com a objectiu millorar l'accés a la zona d'esbarjo que, en episodis de pluja, quedava inundat. L'obra ha consistit en la construcció de desguassos pluvials, que permetin el drenatge, així com l'asfaltat i condicionament de l'aparcament.

Per altra banda, també s'estan portant a terme treballs de pintura al pont de vianants situat a la carretera C-260, així com al carrer Xaloc, on s'ha repintat la senyalització vial.