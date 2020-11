SOS Costa Brava considera un "gran pas endavant" la decisió d'Urbanisme, però "insuficient"

SOS Costa Brava considera que l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) del litoral gironí representa un "gran pas endavant" per la protecció d'aquest espai, però considera que encara és "insuficient". Des de l'entitat lamenten que el Govern no hagi tingut "la valentia i el coratge" per fer desclassificacions massives tal i com havien demanat en zones urbanitzables i polígons industrials. Tot i això, SOS Costa Brava reconeix el fet que amb l'aprovació inicial d'aquest PDU es protegeixen 1.326 hectàrees de sòl i prop de 84 sectors on no es podrà edificar. L'advocat i portaveu de l'entitat, Eduard de Ribot, assenyala que el pla director deixa al marge de revisió d'un centenar de sectors urbanitzables.