El tancament de bars obre la porta a noves formes de socialització a l'Escala

Amb les mesures restrictives per la Covid-19, l'única opció que els queda a aquests veďns és comprar l'esmorzar per prendre-se'l a la porta del bar. Són molt curosos amb les mesures de seguretat, si bé per a la foto es col·loquen bé i alguns d'ells es baixen uns segons la mascareta per mostrar el rostre. BASILI GIRONČS

Per a Paquita Masanas, l'esmorzar amb els amics al bar s'ha convertit en un hàbit diari ineludible, de dilluns a diumenge. La seva gossa Estrella és una més de la colla, en què tots són jubilats que es troben per conversar sobre l'actualitat i sobre els temps de joventut mentre es prenen un cafè amb llet i un mini entrepà.

Des que el 16 d'octubre els establiments de restauració es van veure obligats a tancar com a mesura d'urgència en la lluita contra la propagació del coronavirus, són moltes les persones que han deixat de veure's perquè no disposen del seu punt de trobada habitual, sovint un bar o un restaurant. Això no els passa a aquest grup d'escalencs, que d'una forma espontània han donat continuïtat a la seva rutina i, en lloc de quedar dins del bar, ara ho fan al carrer, davant del bar. D'aquesta manera, han obert la porta a una nova forma de socialització.

El bar, com dicta l'ordre del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no permet l'entrada de clients a les seves instal·lacions, però sí que ofereix el servei de menjar per emportar. Per això, aquests dies d'enduriment de les mesures restrictives per la pandèmia de la Covid-19, l'única opció que els queda a aquests veïns és comprar l'esmorzar per prendre-se'l a la porta. Els amos del bar, fins i tot, ofereixen aigua i pernil dolç a l'Estrella.

Normalment, la cita és a les 10 del matí, però l'Enric i la Ramona, que són matrimoni, arriben una estoneta abans. Són els més puntuals. Al grup, se'ls van unint de mica en mica la Rosa, la Isabel, l'Assumpció, en Jordi, la Carme, en Martí i també la Paquita Masanas, que sempre són més o menys les deu i deu quan arriba amb la seva gosseta. «Ens ho passem bé parlant de moltes coses, però sense criticar ningú, només algun polític. Avui hem parlat de la vacuna, que crec que ningú no es voldrà posar fins que la cosa no estigui ben consolidada», explica Paquita Masanas. És vídua des de fa tres anys i se sent molt agraïda de poder gaudir del que ella anomena «aquests moments d'esbarjo» cada dia.



«Anem molt 'al tanto'»



Conscients que no es poden fer reunions de més de sis persones i que cal mantenir bé la distància social, compleixen amb les normes per evitar el toc d'atenció de la policia. «Anem molt al tanto», diu l'escalenca, asseguda en el pedestal de la finestra del bar. Reconeix que els culs se'ls refreden. Una d'elles porta un coixí per evitar aquesta sensació.

La trobada de la colla dura poc més de mitja hora, que dona per parlar sobre les mascaretes, la Covid-19, les històries de quan eren joves i, fins i tot, sobre les compres per internet.