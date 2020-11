Figueres homenatjarà el sector sanitari per la seva feina durant la crisi sanitària

La Comissió del Nomenclàtor de l'Ajuntament de Figueres ha acordat per unanimitat instal·lar una placa commemorativa al sector sanitari per la seva feina durant la pandèmia de la Covid-19. Segons va explicar al passat ple el regidor de Cultura, Alfons Martínez, «aquest novembre concretaríem tant la placa com l'emplaçament». En resposta a una pregunta feta per la regidora de Ciutadans, Elisabet Guillén, el govern va confirmar aquesta actuació. L'alcaldessa Agnès Lladó va assenyalar que es tracta d'un acte «necessari i just» i va afegir que «és una pena no haver pogut fer l'acte del Dia de Ciutat perquè estava previst fer un homenatge a tot el sector».