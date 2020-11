Retrat empordanès de les eleccions als Estats Units

Dos rosincs, Damià Sánchez Bonmatí i Robin Townsend Pi-Sunyer han viscut les recents eleccions dels EUA de manera molt intensa. El primer és periodista, viu a Miami i treballa a Noticias Telemundo del grup NBC. L'hem pogut veure en diversos especials informatius. «Ha estat impressionant formar part de l'engranatge d'una cobertura especial amb més d'un centenar de professional i comptar amb recursos poc vistos a Espanya per a les meves seccions en pantalla», explica.

«En ser resident legal, però no ciutadà, les he viscut sense poder votar. Això i la meva professió, periodista, em fan posar-hi distància, fins i tot encara més que en les altres dues presidencials que ja havia viscut aquí, les de 2012 i 2016. Em sento més un observador que altra cosa», afirma abans d'afegir que «en viure a Miami, Florida, no m'ha sorprès gens la resistència electoral de Donald Trump malgrat l'avenç de Joe Biden que auguraven les enquestes. Els trumpistes han estat més sorollosos i visibles que mai als carrers de Miami i, com a periodista que soc, posen sovint la meva feina en qüestió a través de les xarxes socials. I purament la setmana d'eleccions, perquè aquesta marató ja no pot ser definida com a 'dia d'eleccions', l'he viscuda amb moltes hores de feina i poques hores de son».

Damià Sánchez creu que Joe Biden, el candidat guanyador, «deixa intuir una presidència més conciliadora, dialogant i convencional. Malgrat això, la campanya ha girat més entorn de Trump sí o Trump no, que a propostes reals dels candidats i a la fiscalització d'aquestes per part dels mitjans, així que una part de la futura governança serà un misteri. També perquè, amb els anys, Biden s'ha demostrat com un polític una mica camaleònic, bastant convencional i alineat amb els poders fàctics. El Biden candidat, el Biden vicepresident i el Biden congressista tenen contradiccions ideològiques notòries». I acaba reblant el clau: «Serà uns EUA amb Biden, però no sense Trump, perquè l'empresari farà soroll i oposició, ja sigui des d'un canal de televisió, un show en prime time o, evidentment, el seu insilenciable compte de Twitter. I toca veure si la justícia, sense les virtuts presidencials, li obrirà investigacions per frau fiscal, tràfic d'influències o impagaments».

Per al futur, el periodista rosinc voldria que «en terme de desitjos, més que de previsions, el trontoll de la fórmula Trump hauria de fer minvar les tècniques de mentida i desinformació que alguns partits de dretes europeus, també a Espanya, han imitat de Trump en els darrers anys dia a dia».



«Kamala Harris té futur»

Robin Townsend Pi-Sunyer és fotògraf i historiador. Va néixer a Virgínia (EUA) però resideix a Roses fa molts anys encara que ha mantingut la nacionalitat nord-americana. Per a ell «han estat unes eleccions apassionants. He seguit tot el procés des de les primàries i estic molt content de la victòria de Joe Biden, però, sobretot, per Kamala Harris. Vaig votar per ells, ben convençut. Ho vaig fer per correu».

El fotògraf i historiador Robin Townsend Pi-Sunyer, nascut a Virgínia i resident a Roses. SANTI COLL

Robin Townsend reconeix que «era força pessimista, perquè veia que Trump tenia molta força electoral, però la seva mala manera de governar va mobilitzar molta gent, minories i persones liberals que volien un canvi. Hi havia molts motius per votar Trump per part dels seus seguidors, de molts sectors econòmics i socials que el segueixen i per un patriotisme que es veu a les classes mitjanes blanques i en parts de l'Amèrica profunda. Però han pogut més els votants que volien fer-lo fora. Biden i Harris podran governar, però el trumpisme serà ben present perquè ja existia d'abans d'aquest mandat».

El fotògraf rosinc treu la bena d'historiador per creure que «Kamala Harris té molt futur. Farà història com a primera dona i persona de color a la vicepresidència. És intel·ligent i està preparada. Serà la candidata natural a la presidència quan arribi el moment».