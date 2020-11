Eduard Marquès passa el testimoni de la direcció al Servei de Control de Mosquits

El Servei de Control de Mosquits de la badia de Roses, amb la seu a Empuriabrava, ha fet en el darrer mes un relleu generacional, després de la jubilació, a principis d'octubre, de l'anterior cap, Eduard Marquès. «Estem en fase de reorganització com a servei públic que som», afirma el codirector del servei, Ernest Pous, qui exerceix el càrrec juntament amb Àlex Ollé i Ricard de la Barrera. Pous fa vint anys que treballa al servei i, en els darrers temps, s'ha vist involucrat en la lluita contra el mosquit tigre. «Aquesta és una espècie que ja està distribuïda per tot el territori. Aquest any, com que vam tenir una primavera força plujosa, va fer que, al principi d'estiu, hi hagués força presència de mosquit tigre i s'ha notat», remarca Pous.

Aquest any, però, han estat marcats, com en general, per la Covid-19, que els ha afectat en la manera d'actuar i de fer atencions. «Hem hagut de reduir les atencions domiciliàries i el contacte directe. Hem centrat més esforços amb campanyes de difusió, a través de les xarxes socials, per sensibilitzar», explica.

Amb el primer confinament, hi va haver el temporal Gloria i poc control dels mosquits en general. Pous remarca que es van adaptar a la situació intentant treballar amb grups reduïts, però manifesta que van poder fer la feina igualment. «Aquest any, no hem pogut fer tasques, com la presència als mercats per fer pedagogia del mosquit tigre, per evitar contactes i contagis. Dedicàvem recursos en fer sensibilització en zones d'horts. Quan una persona té la presència del mosquit tigre al seu voltant, ens truca per demanar-nos assessorament. Nosaltres ens dediquem al control de mosquits que poden causar molèsties a la població», assegura.

El nou responsable del servei de control destaca que «tenim uns mosquits que crien a les zones humides, com els Aiguamolls de l'Empordà, però hi ha espècies que crien en l'àmbit privat, en llocs on puguin acumular aigua. Cadascú, a casa seva, ha de fer aquesta tasca de control. Davant d'això –afegeix– el que hem de fer és explicar molt bé, a la població, amb campanyes de sensibilització, què poden fer a casa». Si tothom realitza tasques de prevenció, tindrà molts menys mosquits d'aquesta classe.

El missatge que vol llençar el codirector del servei és clar, en aquest sentit. «Cada veí pot tenir problemàtiques diferents, segons on visqui. A part de les molèsties, aquest és un dels mosquits que pot arribar a transmetre virus com el dengue, el zika o el chikungunya. Són virus que no tenim instal·lats en el nostre clima, però que es donen casos de gent que arriba d'un viatge en un clima tropical i, en ser aquí, aquest mosquit pot fer de vector i transmet aquesta malaltia a un veí», sosté Pous.

Aquest any, han notat un canvi espectacular, perquè cada any, arran dels viatges que fa la gent a l'estranger, arriben casos amb aquests virus. Per això, Ernest Pous manifesta que «aquest any, a les comarques de Girona, no n'hem tingut ni un sol cas, perquè no hi ha hagut viatges. S'ha notat, en la transmissió del virus».

El servei es dedica, també, a fer xerrades als llocs, a través d'un conveni amb Dipsalut, l'ens de la Diputació de Girona. «Aquest és un projecte educatiu que desenvolupem a les escoles i, just quan vam començar a fer les xerrades, al cap de quinze dies, hi va haver el confinament. A partir de llavors, vam adaptar la xerrada presencial en un format telemàtic. Els alumnes, des de casa seva, podien accedir a la presentació i tenien una petita enquesta on podien contestar deu preguntes per veure si havien assolit els continguts o no», resumeix un dels tres responsables d'aquest organisme.

Des de l'any 2009, que realitzen aquesta activitat a les escoles i Pous indica que els interessa molt entrar-hi, perquè els estudiants aprenguin coneixements per actuar a casa seva. «Aquest és un projecte que funciona molt bé, ja que, en la part pràctica, als alumnes, se'ls dona un quid amb el qual poden recollir mostres de larves, que ens envien al laboratori i nosaltres els fem un seguiment. Les famílies hi poden participar i, així, el missatge s'expandeix», afirma.



El virus del Nil Occidental

Aquest any, però, ha aparegut el virus del Nil Occidental, a Andalusia i Extremadura. Ernest Pous explica que, aquesta és una malaltia que transmeten els mosquits –els ocells són els portadors. «A Espanya, s'havien detectat casos en cavalls, altres anys, però, aquest any, hi ha hagut un brot important, amb set animals morts a causa d'aquest virus, que pot arribar a Catalunya», vaticina Ernest Pous, que se centra en el mosquit tigre i afirma que «no hem d'abaixar la guàrdia, fins que comenci la fred». Han creat, a través de les xarxes socials, molts recursos per fer el control en l'àmbit casolà. «Hi ha hagut molta interacció amb els ajuntaments del nostre entorn i hem ampliat la xarxa», acaba manifestant el codirector del Servei de Control de Mosquits.