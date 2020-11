Adolescents i malalts d'Alzheimer, units per la música i el ball, ara a través de la pantalla

Amb més ganes que mai i superant totes les barreres, la música torna a unir els estudiants de l'Institut Ramon Muntaner amb la gent gran del Centre de Malalts d'Alzheimer de Figueres. Cada divendres a les dotze del migdia, un grup d'alumnes de 2n d'ESO es posa en contacte amb els usuaris del centre per compartir moments entranyables que els enriqueixen mútuament. Ho fan per videotrucada, des del mòbil i de l'ordinador, de manera virtual, a causa de les restriccions per la Covid-19 que mantenen la gent gran allunyada de les seves rutines diàries.

La iniciativa dels joves forma part del projecte Música x recordar!, premi Inclusió Social 2018, del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que es va posar en marxa el curs 2016-2017 i que «aquest any, malgrat les dificultats, s'ha fet més necessari que mai» assenyala la professora de l'Institut Ramon Muntaner Mercè Martí, ja que les seqüeles emocionals, psicològiques i físiques del confinament han marcat la qualitat de vida de la gent gran.«La sintonia entre ells és tanta que aquest curs val la pena fer-ho virtualment, ja que no podem d'una altra manera. L'enriquiment és mutu i gràcies a la tecnologia podem seguir connectats per la música».

Des de l'Associació de Malalts d'Alzheimer i Família «vivim aquest projecte com una activitat molt engrescadora, ja que són eines d'intervenció psicosocial que afavoreixen la socialització entre usuaris i alumnes, en les quals comparteixen una experiència en la qual la música és l'eina que facilita aquest contacte» destaca la psicòloga Núria Juanola.

Divendres passat es va produir una de les trobades més emocionants d'aquest curs. El contacte no va ser per videotrucada, «sinó que la Mercè, la professora, ens va comunicar que sortirien de l'institut per anar a esmorzar en una plaça i immediatament va sorgir la proposta que es fes el contacte al jardí del Centre. Els nostres usuaris eren dins i els alumnes fora, però amb uns bafles i molta imaginació els van cantar i representar unes cançons que s'havien preparat i aquest esforç ha estat molt agraït per part dels nostres usuaris» assegura Juanola, conservant encara l'emoció del moment viscut.



Abans d'actuar per als avis, els alumnes han visitat la llar d'infants Patufets de Figueres: «Es tracta que entenguin que els avis tenen molt en comú amb els nens: uns i altres interpreten molt a través del gest i la mirada i ha estat un exercici pels alumnes perquè després puguin atendre millor els avis» explica Martí.

Recuperar records



Juanola remarca que «l'objectiu és que aquestes estones compartides ajudin els usuaris del Centre a recuperar records relacionats amb la música, però també reben el missatge que hi ha una generació jove interessada en les seves vivències». La psicòloga del centre també valora molt positivament el fet que «aquests nois i noies s'apropen a una realitat que potser no coneixien i també descobreixen la seva capacitat d'aportar quelcom i el reconeixement del seu esforç que és molt esperat pels avis del Centre. Passen de ser receptors d'atenció per les seves característiques personals a ser agents amb iniciativa per la interacció social».

Des de l'institut, la preparació de les trobades, ara virtuals, generen moments de molta satisfacció i motivació personal entre els joves: «Cada setmana els alumnes inicien una videoconferència, es presenten, canten cançons com ara l' Himne de l'alegria, de Beethoven, i els avis aplaudeixen molt». En la tercera trucada d'aquest curs escolar, els alumnes estaven confinats i es van connectar des de casa amb els avis. «Van cantar plegats i es van animar mútuament. Ens adonem que tenen moltes ganes de relacionar-se entre ells, de trencar rutines, de donar-se suport uns als altres» diu Martí.

El projecte Música x recordar!, és una iniciativa per reforçar el treball amb adolescents i joves en situació de dificultat de seguiment de la trajectòria educativa, a través d'un projecte intergeneracional amb persones grans afectades per la malaltia de l'Alzheimer. El vincle s'estableix mitjançant el ball, el cant i la música.

«Ara més que mai el missatge és que tots podem participar de la realitat social que ens envolta i malgrat que el moment no està sent gens fàcil per a ningú, els nostres usuaris són molt conscients de la seva vulnerabilitat i de la limitació en les interaccions socials i familiars que els ha comportat la situació actual». És per això que el fet de buscar noves estratègies per poder arribar a ells els emociona, «ja que veuen com malgrat les dificultats hi ha nois i noies que es mouen per un objectiu», conclou Juanola.