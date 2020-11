Cs Figueres proposa un front comú de tots els partits pels talls de llum a la zona oest

- "La situació dels talls de llum continuats a la zona oest és insostenible i cal un compromís de totes les parts per solucionar-ho". Així s'ha manifestat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, per anunciar la presentació d'una declaració institucional en la que tots els partits amb representació al consistori es comprometin a fer un front comú per reclamar a la Generalitat i la companyia de subministrament elèctric que solucionin els talls de llum que es produeixen a la zona oest.

Amelló ha recordat que segons els càlculs del govern, aquest any es produiran 240 talls de llum en aquella zona. "Estadísticament això significa que cada dia i mig es produeix una interrupció i és una situació que no es pot permetre, no té cap justificació", ha lamentat. Per aquesta raó, el regidor liberal ha demanat "convertir en prioritari" la resolució d'aquest problema i entén que tots els partits estaran d'acord en subscriure una declaració institucional en aquesta línia. "Dubto que hi hagi un sol partit que no vulgui arreglar aquesta situació que està sent molt injusta per als veïns que paguen puntualment el seu rebut però setmanalment estan patint restriccions de llum", ha apuntat.

No és la primera vegada que Amelló ha reclamat resoldre aquest problema. De fet, el partit taronja ha presentat diverses iniciatives per frenar les constants interrupcions del subministrament elèctric amb mesures que també contemplaven la vigilància i sancions de les persones que punxen la llum i sobrecarreguen la línia elèctrica fins que aquesta salta i deixa els barris de la zona oest a les fosques.