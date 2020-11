L'educació a Figueres en un nou 'Repensem' de l'Institut d'Estudis Empordanesos

Des de l'any 2018 l'Institut d'Estudis Empordanesos organitza una jornada de debat sota el paraigua 'Repensem l'Empordà'. La d'enguany se celebrarà, en format virtual, el pròxim dissabte 14 de novembre amb el tema "l'Educació. Un sector estratègic per a Figueres" com a eix vertebrador.

L'entitat recorda que el format dels 'Repensem' «ha tingut un considerable èxit de públic i una àmplia repercussió en l'àmbit de la ciutat i de la comarca de l'Alt empordà en les anteriors edicions. Per aquesta raó, creiem interessant seguir produint aquest format i continuar amb aquesta iniciativa d'interès social, que enguany s'organitza en dues taules rodones que giren entorn del tema de l'educació dels nostres joves, un sector estratègic que cal considerar i realçar per al futur i el desenvolupament de la nostra ciutat».

Les taules estan formades per diferents especialistes de trajectòria consolidada i experiència en el tema, conduïts per un moderador. El debat se centra a analitzar la problemàtica social i econòmica que es genera al voltant de l'educació, amb una mirada sobre l'ensenyament obligatori, però, sobretot, en l'ensenyament postobligatori. Es tractarà la importància de crear i disposar de cicles formatius ben estructurats que cobreixin les necessitats laborals reals de la ciutat i de la comarca. La sessió començarà a tres quarts de deu del matí amb un pròleg de la presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos, l'arqueòloga Anna Maria Puig.

La primera taula tractarà sobre què n'haurien d'esperar les famílies de l'escola o l'institut i quina és l'aportació de les famílies en aquests centres. Hi prendran part Josep Fernández Menchón, mestre i director de l'Escola Maria Àngels Anglada i Pere Gifre Ribas, professor i director fins al curs passat de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres. El periodista, Santi Coll, director del Setmanari de l'Alt Empordà, en serà el moderador.

La segona taula debatrà sobre per què no hi ha més oferta d'estudis postobligatoris a Figueres i a la comarca. Els ponents seran Quim Bosch, exdirector territorial d'Educació; Lluís Batlle, cap de recursos humans de l'empresa Grup Calsina Carré i Jesús Quiroga, subdirector general d'Ocupació i Territori del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Moderarà Montse Palma, professora de la Universitat de Girona.

L'acte finalitzarà amb una conferència a càrrec de Xavier Bonal, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que aprofundirà en el tema de la segregació escolar, una situació que provoca desigualtats en els centres educatius i desemboca en oportunitats de formació desequilibrades i poc equitatives.

L'IEE ha tirat endavant aquest 'Repensem' "malgrat totes les dificultats que ens ha imposat la crisi sanitària actual, que ens ha obligat a reprogramar l'activitat tal com la teníem prevista pocs dies abans de la seva celebració, us convida a assistir-hi en un nou format virtual".



Inscripció i participació

Cal inscriure's al correu info@iee.cat abans del dijous 12 de novembre. Un cop inscrits, rebreu un enllaç per tal de seguir l'acte i poder participar en el debat enviant les vostres preguntes al xat que obrirà l'IEE.