Fan una consulta popular per triar la bandera d'Agullana i l'Estrada

Aquest dissabte 7 de novembre, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Agullana, de les nou del matí a les dues del migdia, se celebrarà una consulta popular per triar la bandera del municipi d'Agullana i l'Estrada. Hi ha una votació anticipada, del 2 al 6 de novembre, a l'Ajuntament, de vuit del matí a tres de la tarda. S'hi pot participar a partir dels setze anys, però s'ha d'estar empadronat a Agullana. Cal portar DNI, passaport o carnet de conduir. Hi haurà cinc opcions dels diferents dissenys proposats. No seran vàlids els vots que indiquen més d'una opció. La mesa estarà formada per persones voluntàries inscrites al cens municipal, amb quatre persones repartides en dos torns.