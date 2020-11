L'hospital de Figueres suspèn l'activitat d'un dels sis quiròfans per alliberar professionals

L'hospital de Figueres suspèn a partir d'aquesta setmana l'activitat d'un dels sis quiròfans de què disposa per alliberar professionals per afrontar la segona onada de la covid-19. A més, s'han anul—lat les consultes externes dels serveis de Medicina Interna i Pneumologia, les polisomnografies (prova que permet l'estudi del son) i part dels ecocardiogrames (prova diagnòstica del cor), sempre que no es tracti de visites o proves urgents.

D'altra banda, el centre ha contractat des del mes de setembre 26 professionals per reforçar diferents serveis assistencials i no assistencials.

En aquests moments, l'hospital té 58 pacients ingressats amb coronavirus, sis dels quals a la Unitat de Monitoratge (semicrítics) del servei d'Urgències, i té 18 professionals positius per covid-19.