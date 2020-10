Mindan a judici el 17 de novembre per la imputació del referèndum de l'1-O

L'alcaldessa Montse Mindan s'enfronta, el pròxim dimarts 17 de novembre, al judici per la causa de presumpta desobediència i col·laboració amb el referèndum de l'1 d'octubre. De 2017 Durant les setmanes prèvies al referèndum, la fiscalia va engegar una ofensiva contra els alcaldes que donessin suport a l'1-O. I això es va traduir en desenes de citacions per desobediència, la majoria arxivades, excepte tres: la de Salvi Güell, de Castelló d'Empúries; Marta Felip, de Figueres, i Montse Mindan, de Roses.

En aquest darrer cas, l'origen de la causa va ser una denúncia particular que inicialment el jutjat va arxivar, però l'Audiència de Girona va ordenar reobrir-la per veure si, de manera «tàcita», va permetre que es fessin servir locals municipals per l'1-O.

A l'entrevista amb els lectors del Setmanari, Mindan va avançar que la fiscalia sol·licita «un any d'inhabilitació i 3.240 euros de multa per desobediència».

L'alcaldessa de Roses serà la primera dels tres altempordanesos encausats en passar pel Jutjat Penal 1 de Figueres.