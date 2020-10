Els lectors entrevisten l'alcalde de Castelló, Salvi Güell, aquest dijous

L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, es posa a disposició de tots els nostres lectors, aquest dijous al matí, a partir de les onze, per a respondre les preguntes que vulguin formular sobre temes d'actualitat local i comarcal. Castelló i Empuriabrava són dos nuclis actius però que no s'escapen dels efectes de la pandèmia. L'Ajuntament continua treballant en altres projectes mentre la temporada turística de tardor ha quedat plenament afectada per les restriccions preventives.

Salvi Güell també és el president comarcal d'ERC i és un dels tres alcaldes altempordanesos encausats pel referèndum independentista del 2017, juntament amb la rosinca Montse Mindan i la figuerenca Marta Felip.

