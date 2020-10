Castelló d'Empúries presenta la quarta edició de la Guia de Recursos Educatius

Com cada curs, des del Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'ha elaborat una guia de recursos educatius. Aquest és el quart curs que es realitza la guia, que pretén ser una eina per tal de poder oferir la major equitat possible en l'accés d'informació dels diferents centres educatius en relació amb les activitats i recursos existents al municipi.

En total s'hi presenten un total de 57 activitats i accions que provenen de diferents àmbits socials: entitats, associacions, serveis, institucions, etc. amb una clara intencionalitat educativa, i que ha estat possible gràcies a la implicació i la coordinació amb els diferents agents responsables. Totes aquestes propostes d'activitats o recursos, que inclouen diferents tipus d'activitats, visites guiades, tallers, etc., estan adreçades a l'alumnat del municipi de totes les edats, des de la primera etapa d'educació infantil fins a batxillerat i cicle formatiu, i en general totes elles es duen a terme en l'horari lectiu i es dirigeixen a un grup classe.

Aquesta guia pretén ser un recurs útil als centres a l'hora de dur a terme la seva tasca, així com un instrument de coordinació entre els diferents agents per tal de facilitar el treball en xarxa en el nostre municipi.

A causa de la pandèmia de la Covid-19, aquest curs moltes accions s'han hagut de reinventar i buscar noves fórmules, per intentar seguir oferint una educació integral, participativa i comunitària com s'ha fet fins ara. Diferents activitats es presenten amb noves mesures d'higiene i seguretat adequades a la situació actual i segons marca el Departament de Salut de la Generalitat.

Enguany, a més de les propostes que ja es van incloure els cursos passats, s'han incorporat noves activitats com algunes visites guiades noves que es realitzen sobretot en llocs exteriors, que és un dels aspectes que més es recomanen en la situació actual. En canvi, s'han hagut de deixar de banda momentàniament les propostes que s'incloïen dins el programa de "salut i escola" degut a la situació actual dels centres de salut.

Cal destacar que justament en moments com l'actual, en què la mobilitat dels alumnes per a realitzar sortides és més complicada, resulta especialment interessant poder aprofitar els recursos educatius de proximitat i que s'ofereixen a nivell local.

Aquesta guia s'ha repartit en format paper i digital als diferents centres educatius del municipi perquè en son els principals usuaris, però també es podrà consultar al web de l'Ajuntament.

A part de totes les activitats educatives que es proposen, en aquesta guia també hi ha un recull d'altres serveis educatius d'interès pels centres, com els serveis socioeducatius fora de l'horari escolar, la formació d'adults, l'Oficina Municipal d'Escolarització, la visita guiada a professors i mestres, el Consell d'Infants i Adolescents o la Unitat d'Escolarització Compartida, entre d'altres.