Figueres millora la connectivitat dels vianants de l'avinguda Costa Brava

Les zones urbanitzades del Parc de les Aigües i els Cendrassos guanyaran un nou espai pavimentat per al pas de vianants quan s'hagin acabat els treballs que l'Ajuntament està executant entorn del monument a Lluís Companys. Aquest espai no tenia una vorera definida i trencava la connectivitat de la vorera lateral de l'avinguda Costa Brava, plenament acabada en la resta del seu recorregut entre els Cendrassos i el Parc de les Aigües.

Aquesta millora havia estat demanada reiteradament per l'associació de Veïns del Barri i va ser aprovada durant el procés de pressupostos participatius del 2017. «Aquesta actuació és bàsica per tal d'adequar el passeig i fer-lo més amable. Tant el passeig com la resta de la zona del Parc de les Aigües, són espais de gaudi amb molt d'ús per part dels ciutadans. Actuen com a pulmó verd de la zona, per tant, era imprescindible aquesta actuació i la millora que suposarà», explica la regidora de Serveis Urbans, Sònia Trilla.

Aquests darrers anys, l'Ajuntament ha habilitat dos aparcaments públics en aquesta zona, però encara quedarà pendent la urbanització final de la plaça. L'actuació que s'està executant ara afecta un espai de 679 m2 i l'obra té un pressupost de 36.288 euros, que inclou mobiliari i nou enllumenat.