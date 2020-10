La Diputació ajuda a pavimentar la pista de l'escola de Pont de Molins

La Diputació de Girona ha concedit, a l'Ajuntament de Pont de Molins, una subvenció d'un total de 7.198,88 euros per a la substitució del paviment de la pista esportiva de l'escola Tramuntana, en el marc de la convocatòria de l'any 2020. La Diputació gironina, al mateix temps, ha concedit, recentment, a aquest mateix consistori molinenc, encapçalat per l'alcalde Josep Fuentes, una altra subvenció econòmica de 7.353,36 euros per a l'arranjament dels desperfectes ocasionats al sistema de sanejament local pel temporal Gloria, a principis d'aquest mateix any.