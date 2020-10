Nova acció solidària de l'Assemblea Republicana de Saus, Camallera i Llampaies

Davant l'obligatorietat de l'ús de la mascareta als centres educatius i després de parlar amb l'equip directiu de l'Escola Els Terraprims i copsar les seves necessitats, l'Assemblea Republicana de Saus, Camallera i Llampaies ha fet una donació de 150 mascaretes quirúrgiques infantils i dotze ampolles de gel hidroalcohòlic al centre educatiu.

L'Assemblea Republicana de Saus, Camallera i Llampaies ha fet públic un comunicat en què exposa que vol encoratjar l'Ajuntament a ampliar aquesta donació per tal de vetllar per la seguretat dels infants i de tota la comunitat educativa de l'escola Els Terraprims. D'altra banda, aquesta iniciativa se suma a la que ja es va dur a terme durant el període de confinament, quan l'Assemblea Republicana de Saus, Camallera i Llampaies va promoure una campanya de recollida d'aliments de primera necessitat per a famílies en situació de vulnerabilitat del municipi.