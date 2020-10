Josep Fuentes: «Convido la gent a pujar al Roure, és digne d'anar-lo a visitar»

Nascut a Huétor-Tájar (Granada), l'any 1945, Josep Fuentes Jiménez va arribar a Portbou l'any 1963, per treballar a duanes. Fa tretze anys que és alcalde de Pont de Molins, on resideix.

Josep Fuentes explica que «ser alcalde és dur, però, per a mi, és com un hobby». També diu que recomanaria a tots els ciutadans del seu poble que passessin un mes a l'Ajuntament i veurien que no és tan dur.



Com ha afectat, a Pont de Molins, el virus de la Covid-19?

Desgraciadament, només una persona que estava empadronada aquí va morir. A part d'això, no tenim cap afectació més.

Com ha arribat, a aquest primer any de mandat, la seva administració local, amb aquest problema?

Al principi, vam fer crear un Reial Decret i vam tancar totes les instal·lacions on es feien activitats municipals per evitar el contacte físic. A partir d'aquí, ens estan reclamant perquè no tornem a obrir, però encara no està la cosa prou bé i hem d'anar amb molta prudència. Hem de prendre precaució, ja que no estem en el moment oportú i hem de ser prudents. A l'Ajuntament, hem fet dos dies de treball presencial o de servei a les persones, que són els dimarts i dijous. Res s'ha quedat endarrerit.

On tenen la vista posada, ara mateix?

Potser la meva condició és que obro moltes finestres i, a vegades, s'han de tancar. Ja fa set anys que estem treballant al Roure, gràcies a la Diputació de Girona, que ens està ajudant força amb personal, mentre que nosaltres hi posem el material. Aquest és un projecte molt ambiciós, que es volia acabar aquest any, però, a causa de la Covid, no s'ha pogut, però la feina està molt avançada. La idea és poder-ho tenir acabat a la primavera de l'any vinent, si tot va bé. Aquesta és una instal·lació propietat de l'Ajuntament, una finca que avui ja és visitable. Ara estem recuperant l'església de baix.

Quina idea tenen per a aquest punt?

La prioritat número u és que són unes instal·lacions molt boniques, ja que el Roure data del segle XII, i és digne d'anar-lo a visitar. És a dos quilòmetres del poble i la carretera fa que anar allà permeti recrear-se. Convido la gent a pujar-hi. Aquestes no són obres religioses, sinó per al poble.

Dinamitzarà el turisme, tot això?

La idea seria potenciar-ho, també. Totes les coses bones que té un poble s'han de donar a conèixer i, des de la carretera N-II, es veu una gran grua que treballa al Roure. A través del Consell Comarcal, s'està fent un treball fantàstic per al turisme i per a potenciar-lo.

El que sí que serà un punt turístic és l'edifici de la Cooperativa Ricardell. Estan satisfets de com s'aprofita aquest espai?

En principi, va ser un èxit fantàstic la tasca d'aquest equip de govern per aconseguir que la propietat de la Cooperativa ens la cedís gratuïtament, amb la condició que requalifiquéssim els terrenys per fer-hi un aparcament, i les obres no trigaran gaire a fer-se. Durant quatre o cinc anys, vam tenir la col·lecció del senyor Cabanyó, però, quan ell va morir, allò no va quedar ben potenciat, perquè fos visitable. Les peces no tenien èxit i ja són a fora de l'edifici. Hem restaurat on embotellaven el vi i ho llogarem; tenim referències que hi ha moltes empreses que tenen ganes de ser-hi. L'espai de la Cooperativa, mentrestant, quedaria com un local per al poble i, ara, la regidora Conxi Molons hi ha posat en pràctica una escola de tennis taula.

Se senten afavorits per la seva situació al costat de la capital de la comarca, Figueres?

Aquesta pregunta és molt complexa. Sempre és bo estar al costat d'una ciutat, però, a Pont de Molins, som 530 habitants i tenim instal·lacions i equipaments molt potents.

Com contemplen el condicionament del local polivalent?

El local polivalent té l'estructura feta, on ja es pot jugar i el cedim a molta gent de fora, que ens ho demana. Vam signar un conveni de 120.000 euros amb l'empresari Pere Padrosa per al pavelló. Ens falta acabar els vestidors, però la resta ja està acabada.

L'escola funciona bé?

Fantàstic, estem molt contents i hi ha un grup de mestres molt bonic, que fan que la mainada surti molt bé. Fa pocs dies, vam fer nova la pista on juga la mainada posant porteries i cistelles, ja que era un reclam. És una escola rural, però funciona molt bé. Les finestres són de l'any 1936 i les canviarem per unes d'alumini. Nosaltres donem molt de suport a l'escola, però també a l'AMPA, que té problemes per fer activitats. Properament, al costat de l'escola, hi anirà una llar d'infants.

Quin és l'objectiu que tenen per als pròxims tres anys?

Els objectius són molt forts. El primer és acabar la zona industrial de 500.000 metres quadrats. Estem en un moment força avançat i aquest és un dels projectes que podria crear molts llocs de treball. Però, tampoc, volem fer una cosa perquè se'ns escapi de les mans.

Quins altres projectes voldria destacar?

En tenim molts. Fa un any i mig vam obrir els Molins de la son, a la sortida de Pont de Molins. Volem canviar, també, tot l'enllumenat amb leds i estem parlant de 100.000 euros. Són 225 punts de llum. L'estalvi que farem anirà bé per no contaminar. Un altre punt fort serà la deixalleria, que anirà al costat de la muntanya, i que ja tenim autoritzada la subvenció; no trigarem a començar a fer-la. Tenim concedida la depuradora, a dos quilòmetres de Pont de Molins, i s'està redactant el projecte, que està molt avançat, de manera que, en un o dos anys, podrien començar les obres. El que més em preocupa és que, en ser un poble de pas, tenim moltes peces abandonades al costat dels contenidors. Hem decidit impulsar la recollida porta a porta. A la gent, li costa força, però jo hi apostaria molt, perquè és molt còmode.