Figueres renovarà i millorarà l'enllumenat públic de diferents zones

L'Ajuntament de Figueres invertirà 800.000 euros en la millora de l'enllumenat públic de la ciutat. El projecte es licitarà a finals d'any i es desenvoluparà l'any que ve. L'objectiu és millorar l'enllumenat de la ciutat i adequar-lo, el que permetrà millorar la sostenibilitat i eficiència energètica així com millorar la seguretat de la ciutat.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó explica que "l'enllumenat és una de les mancances més grans de la ciutat. Amb aquesta inversió, donem prioritat als espais més foscos de la ciutat, i donem resposta a la sensació d'inseguretat que hi ha a algunes zones, sobretot per a les dones, com ara el passeig John Lennon o el carrer cap de Creus".



Proposta inversions de l'enllumenat públic 2020-2021

1.- Esmenar els defectes i adequació de les instal·lacions existents

S'ha realitzat una inspecció tècnica a totes les instal·lacions d'enllumenat públic, un total de 167. Aquestes instal·lacions han estat revisades per una ECA. Aquestes actuacions son de manteniment i millora i permetran donar compliment al present Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

2.- Substitució de lluminàries existents per noves lluminàries

Substitució de fonts de llum (lluminàries) en mal estat o obsoletes, en diferents punts emblemàtics de la ciutat, que ens permetran donar una millor qualitat de llum, millorar la seguretat, una millora mediambiental i un estalvi energètic Aquestes actuacions son:

2.1.- Substitució de les lluminàries del saló central de la Rambla, per una lluminària idèntica però amb llums de leds, programable i no contaminants amb llum de color blanca.

2.2.- Es proposa la substitució de les lluminàries existents (conservant les columnes) equipades amb làmpades de sodi (color taronja) per lluminàries amb fonts de llum de led en els següents trams:

2.2.1.- Avinguda Vilallonga, des de la Marca de l'Ham fins a la Plaça del Gra.

2.2.2.- Ronda Sud, des de l'Avinguda Vilallonga fins al carrer Nou.

2.2.3.- Tram Maria Àngels Anglada, Fages de Climent i Montserrat Vayreda fins a la rotonda de la carretera d'Olot

Es vol portar a terme aquesta millora per poder tindre uns eixos principals de comunicació amb una il·luminació actual, millorar la seguretat viaria i una percepció de major seguretat per els ciutadans.

3.- Projecte de nova instal·lació d'enllumenat de la urbanització del Parc Bosc

Substitució de la totalitat de la instal·lació del barri del Parc Bosc (carrers Joaquim Cusi, Maria Pujulà, ). Amb aquesta actuació també ens permetrà poder il·luminar l'espai destinat a aparcament i que actualment no disposa d'il·luminació, millorant la seguretat de tota aquella zona i dels ciutadans que accedeixen a la zona del Castell de Sant Ferran.

4.- Projecte d'enllumenat del Passeig John Lennon

Es proposa fer una nova instal·lació d'enllumenat al Passeig John Lennon. Actualment disposen de tres punts de llum i es procedirà a fer una instal·lació d'enllumenat al llarg de tot el passeig, guardant les característiques mediambientals de la zona. Aquesta actuació ha estat sol·licitada en varies ocasions per els veïns de la zona, a on ho han hagut problemes de robatoris.

5.- Projecte d'enllumenat al carrer dels Caputxins

Actualment, no disposa de lluminàries, al haver-se desmuntat els existents a la façana en el projecte de remodelació i adequació de l'edifici del Convent dels Caputxins. Aquesta actuació va lligada al projecte d'urbanització del carrer Caputxins.

6.- Substitució dels últims punts de llum de mercuri a la ciutat, que son els del carrer Pep Ventura, per unes lluminàries de leds.

7.- Substitució de projectors dels passos de vianants

Substitució dels projectors que il·luminen els passos de vianants per poder millorar la visibilitat i seguretat dels mateixos

8- Substitució dels projectors de la coberta de la Plaça del Gra.

Els projectors actuals son d'halogenurs metàl·lics d'elevada potencia i baix rendiment i es proposa substituir-los per projectors amb làmpades de leds. També es procedirà a la millora del quadre de comandament.

9.- Carrer Gonzalez de Soto.

Les instal·lacions d'enllumenat del carrer Gonzalez de Soto son obsoletes. Es proposà la substitució de la totalitat de la xarxa, amb el soterrament dels creuaments des de el carrer Sant Pau fins a la Plaça Sibila de Fortià. Tenim em compte, que el carrer Muntaner, ja s'ha portat a terme la substitució de les lluminàries, tindrem tot aquest eix, (carrer Nou-Plaça Sibila de Fortià) amb el mateix tipus de llum i amb unes característiques tècniques actualitzades a la normativa vigent.

10.- Avinguda Montserrat.

Aquest vial disposa de lluminàries amb vapor de sodi i en els mesos de primavera i estiu, degut a que les lluminàries es troben tapades per les copes dels arbres, sembla que no existeix il·luminació. Es proposa la substitució de les columnes existents i les lluminàries, per donar llum al centre de la calçada i a les voreres, aprofitant la xarxa soterrada a la vorera actual. També, reforçaria l'eix que es proposa de substitució a llum de color blanc, Avda. Vilallonga, Ronda Sud, Av, Montserrat, Maria Àngels Anglada i Montserrat Vayreda i Carretera d'Olot.

11.- Carrer de la Campinya.

Aquest vial forma part del Polígon Industrial recinte Firal. L'enllumenat del mateix es deficient, ja que no es va porta la reforma del mateix en la construcció del polígon. Es procedirà a la instal·lació de noves lluminàries i braços, de les mateixes característiques que a la resta del polígon.

12.- Parc de les Aigües.

Es vol procedir a la substitució dels projectors instal·lats per nous projectors amb mes eficiència i baix consum per millorar l'enllumenat del sector.

13.- Cap de Creus.

Es procedirà a la millora de l'enllumenat de la zona per augmentar la sensació de seguretat.