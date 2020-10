Roses ofereix un nou servei gratuït de recollida de restes vegetals domèstiques

L'Ajuntament de Roses acaba de posar en marxa un nou servei de recollida domiciliària de residus provinents de podes i treballs de jardineria exclusivament domèstics. La recollida es fa mitjançant el subministrament a les persones sol·licitants de big bags, sacs de grans dimensions i capacitat aptes per a l'emmagatzematge de materials i el seu transport posterior, sense cap tipus de cost per als usuaris. Per sol·licitar el servei, cal trucar al 972 257 005.

El servei de recollida de restes vegetals es realitza a través de l'empresa adjudicatària del contracte de neteja al municipi, FCC, la qual s'encarrega de rebre els avisos, subministrar el material necessari a la persona sol·licitant i, un cop aquesta ha abocat les restes, la seva retirada.

Amb aquest nou servei, l'Ajuntament vol donar resposta a les necessitats detectades a la població i lluitar contra els abocaments desordenats de restes de poda a l'espai públic. Cal tenir present que aquests abocaments incontrolats representen un risc sanitari i de seguretat en molts casos, a banda d'un efecte negatiu sobre la qualitat urbana i paisatgística del municipi. L'abocament de residus a l'espai públic pot comportar una sanció de fins a 400 €.

Pel que fa al sector professional de la jardineria, la normativa municipal preveu que els professionals puguin fer ús de la deixalleria municipal per a la gestió del residu verd de forma gratuïta fins a 3 m?3; setmanals.

Finalment, de la mateixa manera que els residus vegetals, la recollida d'objectes voluminosos en desús (trastos vells) també es continua realitzant de forma concertada, per la qual cosa cal telefonar a la deixalleria i concertar la data de recollida.