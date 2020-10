Una caravana de cotxes travessa Figueres per reivindicar els fets d'octubre

Columnes de cotxes amb estelades sortits de diferents punts de les comarques gironines van travessar dissabte a la tard Figueres en direcció al centre penitenciari Puig de les Basses.

El dissabte 3 d'octubre una marxa amb més de 300 cotxes que ha recorregut Catalunya per commemorar el tercer aniversari "dels fets d'octubre", en relació al referèndum i la posterior aturada de país. La iniciativa ha estat de diverses territorials de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Els vehicles han sortit a primera hora des de quatre localitats diferents: Almacelles (Segrià), Les Cases d'Alcanar (Montsià), Igualada i la Seu d'Urgell en direcció a Argelers on estava previst un acte en el qual havia d'assistir-hi l'exconseller Lluís Puig, però s'ha suspès per les mesures de seguretat del coronavirus. Els assistents a aquesta marxa està previst que s'afegeixin a la que unirà Girona amb la presó del Puig de les Basses de Figueres al vespre.

A dos quarts de dues del migdia, l'àrea de servei de la Jonquera de l'autopista AP-7 s'ha tenyit de banderes estelades. I és que a aquella hora s'ha fet el darrer reagrupament dels més de 300 cotxes que han creuat, en alguns casos, tot Catalunya per participar en la marxa que ha acabat pels volts de les tres de la tarda al Parc dels Pins d'Argelers, a la Catalunya del Nord. L'objectiu ha estat reivindicar la feina i "la legitimitat del govern a l'exili".

Els assistents es van afegir al vespre a la convocatòria que va anar fins a la presó del Puig de les Basses