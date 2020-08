Investigadors del BIOCOMSC, el grup de recerca de biologia computacional de la UPC, han confirmat aquest divendres que la propagació de la Covid-19 a l'Alt Empordà ja se situa a l'1, i per tant sota control. Destaquen que és una "notícia important" que ara mostren "tots els indicadors" però adverteixen que cal "no abaixar la guàrdia" perquè "encara queda camí" ja que "arribar al pic no vol dir que s'hagi acabat". Exposen que fins dijous no es va estabilitzar la sèrie històrica.