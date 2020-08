L'Ajuntament de la Jonquera està realitzant aquests dies treballs de millora i adequació de l'enllumenat públic a diferents zones del municipi. Segons el consistori és una aposta més "per la sostenibilitat energètica".





