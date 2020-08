El Butterfly Park dona refugi a tres noves aus d'un zoològic que se'n va desprendre

Les espècies d'animals que es poden veure al Butterfly Park de Castelló d'Empúries van variant, ja que cada poc temps arriben noves adquisicions. Tal com ens explica Bob Genesse, el seu responsable, «tenim moltes classes d'animals que van variant. Per exemple, com que les papallones tenen poc temps de vida, cada quinze dies en tenim de noves i, a més a més, en ser també un refugi, tenim adquisicions com aus tropicals que la gent ha comprat i llavors no poden o no saben cuidar». De fet, les últimes espècies que han arribat al refugi han estat dos ibis i un calau africà, que els han rebut des d'un altre zoològic que ja no se'n volia fer càrrec.

El Butterfly Park és un recinte amb ambientació tropical que va obrir l'any 1999. És ideal per a totes les edats i els visitants poden trobar tota mena d'exemplars exòtics com la papallona més gran del món, ratpenats, cangurs o, la seva estrella, els tucans. És obert tot l'any excepte el 25 de desembre i l'1 de gener i el seu horari de visita és de 10 del matí a 8 del vespre.

Actualment, al refugi es poden veure aproximadament setanta espècies d'aus i mig centenar de papallones, a més de tortugues, ratpenats, iguanes i cérvols entre altres. Com ens relata Bob Genesse, intenten cuidar totes les espècies que poden, però en el cas dels ocells més típics de la nostra zona, un cop curats, els deixen en llibertat; és per això que les espècies que tenen són sobretot tropicals i africanes. «També és complicat quan acollim certs ocells, ja que s'han d'adaptar a les noves condicions i als altres animals i, malgrat que ens agradaria poder cuidar-los a tots, això no sempre passa».

Les condicions de l'hivernacle on es troben són molt específiques perquè tots els animals se sentin bé, però comporten molts costos i molt poc temps lliure. A causa de la pandèmia del coronavirus, durant el confinament han seguit tenint tots aquests costos i no tenien cap mena d'ingressos, així que, com diu Bob Genesse, «qualsevol idea d'expansió que teníem s'ha vist afectada i, de moment, ens quedarem al mateix lloc i no podrem seguir endavant amb el projecte d'ampliar el parc». La Covid-19 ha afectat negativament a tots els negocis, però refugis com el Butterfly Park necessiten la col·laboració de la gent.

El responsable del parc explica que «tots els nostres visitants s'emocionen i s'ho passen genial, oferim una experiència magnífica i és per això que la major part de les persones que venen una vegada solen tornar per repetir i recomanar el zoològic a les persones del seu voltant». A la seva pàgina web es pot trobar tota la informació dels animals, imatges i vídeos. També tenen perfils a Facebook i Instagram i, a més, apareixen a TripAdvisor.