Palau de Santa Eulàlia i 46 municipis més impulsen l'Associació de Municipis per l'Energia Pública

El municipalisme uneix forces per aconseguir que l'energia sigui pacífica. Una cinquantena de pobles i ciutats d'arreu de Catalunya, entre els quals hi ha el municipi altempordanès de Palau de Santa Eulàlia, han presentat l'Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP), amb la voluntat d'incidir i apostar per la municipalització de la gestió de l'energia als municipis. En total, representen més de dos milions i mig de ciutadans –el 34,5% de la població.

Està previst que, a partir del mes de setembre, tots els municipis de l'associació presentin mocions als plens ordinaris i l'AMEP fixa l'octubre per fer la primera assemblea.



«Volem ser autosuficients»

L'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavi Camps, manifesta que «l'objectiu és ser autosuficients per obligació» i, a Palau, disposaran properament d'un compostador mecanitzat. A més, el batlle assegura que «tot el que es generi al poble, acabarà sent energia verda».

Per a Camps, «la xarxa elèctrica hauria de ser municipal» i creu que l'Associació de Micropobles, la qual lidera, «s'anirà fent gran, ja que caurà pel seu propi pes».