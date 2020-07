Inspecció de Treball insta Interior a condicionar la comissaria de Trànsit de Figueres

Inspecció de treball dona dos mesos al Departament d'Interior perquè arregli els desperfectes de la comissaria de Trànsit dels Mossos de Figueres. Una resolució que arriba després que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciés la situació tant a la Subdirecció General de Riscos Laborals com al mateix Departament. El sindicat advertia de l'estat "lamentable" en què es trobaven les instal·lacions i, finalment, Inspecció de Treball els ha acabat donant la raó. En concret, la resolució desgrana onze deficiències entre les quals la falta d'extintors a l'aparcament, la poca il·luminació d'emergència en algunes dependències, cablejat sense recollir, i especialment, forats en tapes i esquerdes en les marquesines d'obra de l'entrada.

En aquest punt, Inspecció de Treball exigeix que cal una revisió acurada i estructural per tal de garantir que no es desplomin les marquesines. A més, l'informe també obliga a reparar la il·luminació en alguns garatges o garantir el subministrament d'aigua calenta als lavabos.

Així mateix, la resolució també determina la necessitat de reposar el material necessari de les farmacioles per cobrir primers auxilis (el poc que quedava estava més que caducat), realitzar el manteniment preventiu a la porta de l'aparcament i la necessitat de mantenir en perfecte estat d'ordre i neteja l'espai destinat al material fungible, així com també la sala de calderes.

Des del sindicat lamenten que Interior no els hagi fet cas i que finalment hagi estat Inspecció de Treball qui obligui ara al Departament a prendre les mesures pertinents. Si passats els 60 dies no s'ha condicionat la comissaria, Inspecció de Treball imposarà mesures per incompliment en matèria de prevenció de riscos en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.