El ple de Vilafant debat la situació dels habitatges amb ocupacions irregulars

El primer ple presencial de l'Ajuntament de Vilafant, després del confinament pel coronavirus, es va allargar tres hores, el dimecres passat al vespre. La sessió, celebrada al Casal d'Avis del nucli antic (contigu amb l'edifici de l'ajuntament vilafantenc) va comptar amb cinc mocions, presentades tant per l'equip de govern com per l'oposició, i amb una dada posada sobre la taula per l'alcaldessa, Consol Cantenys (PSC), que va posar de manifest que, actualment, a Vilafant, hi ha fins a sis habitatges ocupats de manera irregular, la majoria dels quals pertanyen a entitats bancàries. «Es fa un seguiment d'aquestes ocupacions i hi estem al darrere a través de la tècnica d'Habitatge», va informar Cantenys, després que, en l'apartat de precs i preguntes, algun grup de l'oposició posava de manifest altres irregularitats. L'alcaldessa també va destacar la «proliferació de barraques irregulars» a Vilafant.

En la mateixa sessió plenària, es va fer l'aprovació inicial del projecte executiu de les obres de reforma del Carrer Empordà del barri de L'Arengada Nord de Vilafant. El regidor d'ERC, Albert Serrats, va preguntar si l'equip de govern tenia capacitat econòmica per tirar endavant aquest projecte, «ja que la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) només finança una part, i si seria viable executar-ho per fases».



Renovació del servei de taxi

Els responsables municipals vilafantencs van afirmar que els convenia, per l'existència de l'estació de l'alta velocitat (AVE) al seu terme municipal. Paral·lelament, es va aprovar la revisió de les tarifes per a la prestació del servei de taxi. «En vuit anys, no s'ha fet cap regulació de preus», van indicar des de l'equip de govern.

En la sessió plenària, també, es va prendre l'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Vilafant, que serà vigent a partir d'ara.