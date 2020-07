El Memorial Democràtic instal·larà 11 peces Stolpersteine a Figueres

El Memorial Democràtic preveu instal·lar aquesta tardor un total de 102 peces Stolpersteine en tretze municipis de Catalunya. Es tracta de les llambordes creades per l'artista alemany Gunter Demnig en record de les persones que van ser víctimes del nacionalsocialisme. Les peces es col·loquen, sempre que és possible, davant del darrer domicili on la víctima va residir-hi lliurement.

Les llambordes han arribat a principis d'aquest juliol al Memorial Democràtic, procedents d'Alemanya. Els actes de col·locació es faran a la tardor per fer-los coincidir amb el curs escolar. Les peces s'havien d'instal·lar inicialment el mes d'abril, però l'emergència sanitària ho va fer endarrerir. L'artista Gunter Demnig no podrà viatjar aquesta vegada a Catalunya a col·locar cap peça a causa de la Covid-19.

Quan aquestes noves peces estiguin instal·lades, ja hi haurà 286 llambordes Stolpersteine arreu del territori català. Actualment, n'hi ha a Albatàrrec (1), Castellar del Vallès (5), Cervera (3), Cubelles (1), Els Guiamets (1), Girona (16), Gironella (7), Granollers (7), Granyena de Segarra (1), Igualada (10), Lleida (11), Manresa (24), Navàs (6), Olesa de Montserrat (10), les Olugues (1), Prenyanosa (1), el Pont de Vilomara i Rocafort (1), Prats de Lluçanès (2), Puig-Reig (4), Sant Antolí i Vilanova (1), Sant Vicenç de Castellet (1), Sanaüja (1), Talavera (1) Torà (1), Tarroja de Segarra (1), Vallfogona de Riucorb (1), Pontils (1), Santa Coloma de Queralt (3) i Sabadell (61), la ciutat de l'Estat amb més Stolpersteine a la via pública



Lliurament simbòlic a Vilanova i la Geltrú

La consellera de Justícia i presidenta del Memorial Democràtic, Ester Capella, lliurarà les 17 peces que corresponen a Vilanova i la Geltrú (Garraf) aquest dissabte 18 de juliol a les 19 hores, en un acte institucional que se celebrarà a la Plaça de la Peixateria d'aquesta ciutat. En aquest cas, és un lliurament excepcional i simbòlic que es fa abans de la instal·lació, concebut com un homenatge als valors democràtics i la dignitat humana com a contrapunt a l'aniversari del cop d'estat del 18 de juliol de 1936.

L'Ajuntament té previst exposar les llambordes a les dependències del consistori fins a la seva col·locació definitiva, que està prevista pels dies 2 i 3 d'octubre d'enguany.



75.000 Stolpersteine arreu del món

Gunter Demnig va crear i instal·lar la primera Stolperstein l'any 1996. Des de llavors, ha col·locat més de 75.000 llambordes a una vintena de països com França, Finlàndia, Lituània o fins i tot Argentina. Stolpersteine és un terme alemany que vol dir 'pedres que ens fan ensopegar'. Són blocs de ciment, d'aproximadament 10 cm x 10 cm, amb una placa de llautó on hi ha gravades a mà les dades més rellevants de la víctima, entre elles, el nom, amb l'objecte de treure de l'anonimat i fer visible cadascuna de les persones.



El Memorial Democràtic

El Memorial Democràtic és una institució pública adscrita al Departament de Justícia que té per missió la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica a Catalunya del període 1931-1980. L'entitat ret homenatge a les víctimes del feixisme i rememora la rellevància de l'oposició antifranquista en les lluites per a la consecució de la democràcia fins a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya.