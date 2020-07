Figueres inicia la identificació i retirada de tots els vehicles abandonats a la via pública

Se'ls identifica amb un adhesiu i se'ls notifica que tenen un mes per retirar-lo

La Guàrdia Urbana de Figueres ha començat a identificar els vehicles abandonats a la via pública. Es tracta de vehicles que fa temps que estan abandonats i no es mouen del mateix lloc. Se'ls identifica amb un adhesiu i se'ls notifica que tenen un mes per retirar-lo.

Si no es mouen durant aquest període de temps, els Serveis Municipals els retiren i els traslladen al dipòsit municipal.

Fins ara s'han identificat un total de seixanta vehicles i es continuarà la identificació durant les dues properes setmanes.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas ha explicat que "era necessari ordenar aquests vehicles que ocupen la via pública i molts d'ells estan abandonats. Amb aquesta actuació contundent retirarem vehicles en desús de la calçada i guanyarem places d'aparcament pels residents i visitants".