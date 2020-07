Cadaqués, Roses i el Port de la Selva acorden tancar els accessos per carretera en cas d'incendi

Els Ajuntaments de Cadaqués, Roses i el Port de la Selva han acordat tancar els accessos dels seus municipis en cas d'emergència per incendi forestal al Cap de Creus. La mesura servirà per prevenir que la gent no es quedi atrapada a les carreteres GI-614 i la GI-613, les dues vies que enllacen les localitats. Així ho han acordat els tres representants municipals aquest dilluns al matí, formalitzant un nou protocol juntament amb el director dels Serveis Territorials d'Interior a les comarques de Girona, Albert Ballesta, que ha recordat que aquestes carreteres acumulen un gran volum de cotxes, bicis i autobusos durant els mesos estivals i pateixen "col·lapses" que poden posar en perill la seguretat d'aquells que hi circulen.