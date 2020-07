Garriguella promou un taller de signes de llengua catalana

L'Ajuntament de Garriguella promou, a partir del 10 de juliol, un taller de llengua de signes catalana. El consitori ho fa sota la pregunta: I per què no aprenem una nova llengua junts?Trenquem límits tot millorant la memòria visual i coordinació! EStà enocat per a totes les edats, i a partir del 10 de juliol, els divendres de 10 a 11.30 h a la Sala Sindicat.





?? A partir del 10 de juliol, els divendres de 10:00 a 11:30h a la Sala Sindicat. pic.twitter.com/WjVJqC8Qhe — Ajuntament de Garriguella (@AjGarriguella) July 6, 2020